وكشف مصدر في النادي لرويترز، الجمعة، أن مبابي سيترك سان جرمان في نهاية عقده الحالي، لكن لم يتم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل والشروط وهو ما قد يتطلب بضعة أشهر قبل صدور إعلان رسمي.

وبعد عدد هائل من التقارير الإعلامية التي تناولت الأمر منذ أمس الخميس، كان واضحا أن أول سؤال لمدرب الفريق سيتضمن طلبا للتأكيد على رحيل مبابي، لكن الرد القصير منه لم يكن كافيا.

واكتفى إنريكي بالقول، خلال المؤتمر الصحفي: "لا، لا يمكنني قول شيء".

وبعدها، تلقى سؤالا حول ما إذا كان قلقا بشأن التزام اللاعب مع الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، لكن المدرب قال إن هذا أُمر غير مطروح للنقاش

وأضاف: "سأحاول وضع نهاية لهذه المسألة. ليس لدي أي تعليقات أدلي بها".

وتابع: "الأطراف المعنية لم تقل شيئا بشكل علني حتى الآن، كيليان مبابي لم يقل شيئا بشكل علني.. عندما يتحدث الطرفان، سأبدي رأيي".

وكان مبابي قد انضم لسان جرمان عام 2017 وعمره 18 عاما، قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو (193.91 مليون دولار) ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي انضم في الشهر نفسه إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

وكان مبابي قد توج بالدوري الفرنسي في آخر موسم له مع موناكو، ثم فاز مع سان جرمان باللقب في خمسة من المواسم الستة التالية.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري حاليا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.