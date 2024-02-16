living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لدعمه سياسيا مثيرا للجدل..الأهلي المصري يتراجع عن ضم موكوينا

16
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجع الأهلي المصري عن محاولته لضم لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا بسبب دعم الأخير لسياسي مثير للجدل.
وقال الأهلي في بيان، يوم الخميس، إنه لم يباشر إجراءات ضم موكوينا بعد أن عبّر اللاعب عن دعمه للمعارض الجنوب إفريقي جوليوس ماليما، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
واتهم ماليما بالتحريض على الكراهية العنصرية في وطنه، على خلفية أغنية يكررها دائما، وينفي المعارض الجنوب إفريقي أن الأغنية تثير الكراهية.
 
ولدى عودته إلى جنوب إفريقيا هذا الأسبوع بعد المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، أشار موكوينا إلى ماليما، رئيس حزب "المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية" باعتباره "رئيسي المفضل للبلاد"، وبعد ذلك، تراجع الأهلي عن محاولة ضم اللاعب.
 
وأشار الأهلي إلى أن القرار جاء في ضوء الأحداث الأخيرة المحيطة بالتصريح العلني لموكوينا في مطار أور تامبو بجنوب إفريقيا، حيث عبّر اللاعب عن دعمه للزعيم السياسي المثير للجدل الذي "دعا إلى قتل الجنوب إفريقيين البيض".
 
وأضاف النادي أن دعم موكوينا لوجهات النظر المثيرة للجدل يتعارض مع مبادئه الأساسية.
 
وكان موكوينا أحد أفضل لاعبي منتخب جنوب إفريقيا في النسخة السابقة من بطولة الأمم الإفريقية، حيث وصلت بلاده إلى الدور قبل النهائي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.
 
وأحرز هدفا رائعا من ركلة حرة في فوز منتخب جنوب إفريقيا المفاجئ على نظيره المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
 
الأغنية المثيرة للجدل
 
• الأغنية محل الجدل تحتوي على عبارة تعني "أطلقوا النار على البوير".
 
• "البوير" كلمة محلية تشير إلى المزارعين البيض الذين استقروا في جنوب إفريقيا نتيجة للاستعمار الهولندي.
 
• ردد ماليما الأغنية مرارا، واتهمته بعض جماعات الحقوق المدنية بنشر الكراهية.
 
• ماليما يقول إنه يغنيها لأنها أغنية تحررية كانت بارزة بين أصحاب البشرة السمراء خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء قبل عام 1994، وإنه لا ينبغي أن تؤخذ معاني كلماتها بالشكل الحرفي.
 
• كانت محكمة في جنوب إفريقيا برأت ماليما من تهمة نشر خطاب الكراهية بسبب ترديده الأغنية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   