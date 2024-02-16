لدعمه سياسيا مثيرا للجدل..الأهلي المصري يتراجع عن ضم موكوينا

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تراجع الأهلي المصري عن محاولته لضم لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا بسبب دعم الأخير لسياسي مثير للجدل.

وقال الأهلي في بيان، يوم الخميس، إنه لم يباشر إجراءات ضم موكوينا بعد أن عبّر اللاعب عن دعمه للمعارض الجنوب إفريقي جوليوس ماليما، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

واتهم ماليما بالتحريض على الكراهية العنصرية في وطنه، على خلفية أغنية يكررها دائما، وينفي المعارض الجنوب إفريقي أن الأغنية تثير الكراهية.

ولدى عودته إلى جنوب إفريقيا هذا الأسبوع بعد المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، أشار موكوينا إلى ماليما، رئيس حزب "المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية" باعتباره "رئيسي المفضل للبلاد"، وبعد ذلك، تراجع الأهلي عن محاولة ضم اللاعب.

وأشار الأهلي إلى أن القرار جاء في ضوء الأحداث الأخيرة المحيطة بالتصريح العلني لموكوينا في مطار أور تامبو بجنوب إفريقيا، حيث عبّر اللاعب عن دعمه للزعيم السياسي المثير للجدل الذي "دعا إلى قتل الجنوب إفريقيين البيض".

وأضاف النادي أن دعم موكوينا لوجهات النظر المثيرة للجدل يتعارض مع مبادئه الأساسية.

وكان موكوينا أحد أفضل لاعبي منتخب جنوب إفريقيا في النسخة السابقة من بطولة الأمم الإفريقية، حيث وصلت بلاده إلى الدور قبل النهائي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وأحرز هدفا رائعا من ركلة حرة في فوز منتخب جنوب إفريقيا المفاجئ على نظيره المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

الأغنية المثيرة للجدل

• الأغنية محل الجدل تحتوي على عبارة تعني "أطلقوا النار على البوير".

• "البوير" كلمة محلية تشير إلى المزارعين البيض الذين استقروا في جنوب إفريقيا نتيجة للاستعمار الهولندي.

• ردد ماليما الأغنية مرارا، واتهمته بعض جماعات الحقوق المدنية بنشر الكراهية.

• ماليما يقول إنه يغنيها لأنها أغنية تحررية كانت بارزة بين أصحاب البشرة السمراء خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء قبل عام 1994، وإنه لا ينبغي أن تؤخذ معاني كلماتها بالشكل الحرفي.

• كانت محكمة في جنوب إفريقيا برأت ماليما من تهمة نشر خطاب الكراهية بسبب ترديده الأغنية.