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صحيفة تكشف موقف برشلونة النهائي من ضمّ محمد صلاح

16
FEBRUARY
2024
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أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نادي برشلونة الإسباني كان مهتما بضم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلا أنه تخلى لاحقا عن الصفقة لأسباب مالية.
 
وحسبما نقل موقع "ليفربول" عن الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة كان يوّد ضم محمد صلاح قبل الصيف القادم في مركز الجناح الأيمن.
 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إمكانية انتقال صلاح إلى برشلونة اصطدم بالمبلغ الكبير الذي سيتوجب على النادي الكتالوني دفعه لقاء الحصول على خدمات النجم المصري.
 
وذكرت الصحيفة أن المبلغ المالي الكبير الذي يجب تخصيصه لضم لاعب من مستوى صلاح لبرشلونة، جعلت النادي الإسباني يتخلى عن الفكرة.
 
وأصبح مستقبل صلاح موضع تساؤل حيث لم يتبق لمهاجم ليفربول سوى 18 شهرا على عقده.
 
وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أن ليفربول رفض عرضا مقدما من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.
 
وتعرض صلاح لانتقادات حادة من الجماهير المصرية بعد الأداء الباهت الذي قدمه قائد الفراعنة مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، في الدور الأول الذي لم يكمله اللاعب بسب الإصابة في المباراة الثانية أمام غانا.
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