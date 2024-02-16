بعد الهزيمة من "النشامى".. الإطاحة بمدرب كوريا كلينسمان

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أبلغ الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، مدرب المنتخب الوطني، يورغن كلينسمان، بأنه أقيل من منصبه، وذلك بعد أسبوع من نهاية كأس آسيا 2023.

وتأتي إقالة أسطورة منتخب ألمانيا السابق، من منصبه الحالي، بعد الأداء الباهت لكوريا الجنوبية خلال بطولة كأس آسيا 2023.

وودع المنتخب الكوري البطولة من نصف النهائي، بالخسارة أمام منتخب الأردن 0-2، وكان قد أقصى السعودية وأستراليا في الأدوار السابقة.

وعانى المنتخب الكوري من إظهار هيمنته، في جميع المباريات التي خاضها، بالرغم من امتلاكه كوكبة من النجوم المحترفين في أوروبا.

وكان كلينسمان قد وقع مع المنتخب الكوري في مارس 2023، وامتد عقده حتى مونديال 2026، ولكن إقالته تأتي بعد أقل من سنة من استلامه المهمة.