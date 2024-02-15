بطولة بيروت للدرجة الثانية بكرة الطاولة اللقب لنادي 1875

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نظٌم الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة ممثلاً بلجنة بيروت، بطولة أندية بيروت للدرجة الثانية رجال في قاعة أكاديمية المقاصد لكرة الطاولة التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، وذلك بحضور وإشراف رئيس الاتحاد جورج كوبلي ونائبه الدكتور عادل دمج وأمين صندوق الاتحاد المحامي وائل نور الدين وعضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية وسام شيري. شارك في البطولة أحد عشر نادياً. وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:

1-نادي 1875

2-نادي القلب الأقدس

3-نادي الغولف

وفي الختام، تمٌ توزيع الجوائز على الفائزين من قبل مسؤولي الاتحاد.