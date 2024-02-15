توخيل يكشف أسباب خسارة البايرن أمام لاتسيو بدوري الأبطال

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علّق مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل على خسارة فريقه أمام لاتسيو بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسجل تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69 ليمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ الذي طُرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ونجح لاتسيو المنضبط في تقليل خطورة الفريق الألماني حيث كان بايرن بلا أنياب طوال المباراة وفشل في التسديد بين إطار المرمى طوال المباراة.

وكان الفريق البافاري هو المرشح للفوز لكنه بدا يائسا من التعافي من هزيمته 3-صفر أمام باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي ليتأخر بفارق خمس نقاط عن القمة.

وسيعود بايرن إلى مدينة ميونخ في ظل المزيد من الضغط على المدرب توماس توخيل وفريقه بعدما خسر للمرة الثانية تواليا دون القدرة على هز الشباك.

وعقب المباراة، قال توخيل: "بدأنا بشكل جيد وحصلنا على فرصة في الدقيقة الأولى ثم فرصة من هاري كين ثم من جمال موسيالا. سيطرنا على المباراة في الشوط الأول. لكن مستوانا تراجع لسبب غير مفهوم في الشوط الثاني. ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية وجعلنا منافسنا أقوى وفقدنا التركيز. فقدنا إيقاعنا".

وأضاف: "ما حدث مسؤوليتنا بالكامل. خسرنا مباراة اليوم وبدا في الشوط الأول أننا لا يمكن أن نخسرها".

وقلل توخيل من المخاوف بشأن موقعه قائلا "هل أنت قلق بشأن مستقبلي؟ لا، لست كذلك".