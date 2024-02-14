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بالأسماء.. إعلان تشكيل جهاز حسام حسن مع منتخب مصر

14
FEBRUARY
2024
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن.
 
وشهد تشكيل جهاز منتخب مصر تواجد محمد عبد الواحد كمدرب، كما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.
 
بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. المدربون يتحملون المسؤولية
 
وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر كالآتي:
 
مدير المنتخب: إبراهيم حسن
 
مدرب عام: طارق سليمان
 
مدرب: محمد عبد الواحد
 
مدرب حراس مرمى: سعفان الصغير
 
مدرب أحمال: البرازيلي مانويل باريونوفو
 
مدير إداري: وليد بدر
 
واستمرار الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا، والجهاز الإداري.
 
ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
 
وتقرر إقامة مؤتمر صحفي خاص بتقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ظهر الخميس 15 فبراير.
 
ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.
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