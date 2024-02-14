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مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

14
FEBRUARY
2024
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خطا مانشستر سيتي حامل اللقب خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وفي مواجهة فريق لا يزال في فترة التوقف الشتوي، هيمن سيتي على مجريات المباراة في بدايتها وتقدم في الدقيقة العاشرة عندما سجل كيفن دي بروين من لمسة أولى رائعة.
 
واستمر ضغط سيتي إلى أن أصيب جاك غريليش ما أثر سلبا على أداء سيتي لفترة وجيزة وأرغم المدرب بيب غوارديولا على الدفع بجيريمي دوكو بدلا منه.
 
وصعق صاحب الضيافة منافسه في الدقيقة 34 بهدف سجله ماغنوس ماتسون في مباراته الأولى مع كوبنهاغن الذي انضم إلى صفوفه في مطلع الشهر الجاري من نيميخن.
 
ووصلت تمريرة غير متقنة من إدرسون حارس مرمى سيتي إلى محمد اليونسي الذي أطلق تسديدة ارتدت إلى ماتسون الذي وضعها في الشباك 
ولسوء الحظ لم تدم هذه الاحتفالات طويلا إذ تأخر فريقه قبل نهاية الشوط الأول بعد ضغط متواصل من دي بروين وصلت على إثره الكرة إلى برناردو سيلفا الذي أسكنها الشباك بقدمه اليسرى.
 
وصمد دفاع كوبنهاغن حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما سدد فيل فودن كرة إلى داخل الشباك ليحسم الفوز رقم 11 على التوالي للفريق الإنجليزي قبل مواجهة الإياب المقررة في السادس من الشهر المقبل.
 
وأبلغ دي بروين شبكة "تي.ان.تي سبورت": "لعبنا هنا بضع مرات، الأجواء رائعة وتعلم أنهم سيحاولون بذل قصارى جهدهم. قدموا أداء رائعا في دور المجموعات لذا علينا احترامهم".
 
وأبدى اللاعب البلجيكي اعتقاده بأن فريقه كان من المفترض أن يتحلى بفعالية أكبر أمام المرمى.
 
وقال "أعتقد أننا صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني وأعتقد أننا كان بمقدورنا تسجيل المزيد. لحسن الحظ في النهاية أحرزنا الهدف الثالث لذا فهذا يمنحنا أفضلية بعض الشيء".
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