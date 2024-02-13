ذهبيتيان للعداءة ميسا معوّض في الشارقة

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ضمن دورة ألعاب الأندية العربية السابعة للسيدات والتي أقيمت في امارة الشارقة ( الإمارات العربية المتحدة) وخلال منافسات ألعاب القوى، شارك نادي الجمهور الرياضي عبر العداءتين ميسا معوّض في سباقي الـ ١٠٠م و٢٠٠م ولين غزاوي في سباقي الـ ٤٠٠م والـ ٤٠٠م حواجز حيث أحرزت العداءة معوّض الميدالية الذهبية في مسابقة الـ ١٠٠م مسجلة ١٢.٢٤ ثانية والميدالية الذهبية في مسابقة الـ ٢٠٠م مسجلة ٢٤.٧٢ ثانية .

كما حلّت العداءة غزاوي بالمركز الخامس في مسابقة الـ ٤٠٠م مسجلة ١:٠١.٦٥ دقيقة والمركز الخامس في مسابقة الـ ٤٠٠م حواجز مسجلة ١:٠٩.٣٠

دقيقة.