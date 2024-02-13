بطولة الشمال للدرجة الثانية بكرة الطاولة اللقب لراسمسقا..قنات الوصيف واليوناني ثالثاً

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نظمت لجنة محافظة الشمال ضمن اتحاد كرة الطاولة بطولة الدرجة الثانية للفرق لأندية الشمال في قاعة نادي شاريتيه دار النور. وجاءت النتائج على الشكل التالي:

- المركز الأول: نادي راسمسقا

-المركز الثاني : نادي الانعاش الاجتماعي قنات

-المركز الثالث النادي اليوناني.

أدار البطولة الحكم العام رامي الرفاعي وعاونه كل من الحكام أنطوني راضي جورجي حلال، مجد الرفاعي وبشار يمق. وفي ختام البطولة، وزعت الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء لجنة الشمال وعضو الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة المحاسب كابي عريضة الذي نقل تحيات رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد.