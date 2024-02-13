مصرع حامل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سيارة

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توفي العداء الكيني كيلفن كيبتوم صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سيارة في موطنه كينيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة وعائلته.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن مدرب اللاعب الرواندي جيرفيس هاكيزيمانا كان في السيارة مع كيبتوم البالغ 24 عاما، وتوفي أيضا في الحادث.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو: "شعرنا بالصدمة والحزن العميق عند علمنا بخسارة كيلفن كيبتوم ومدربه جيرفيس هاكيزيمانا الفادحة"، مضيفا أن كيبتوم كان "رياضيا مذهلا ترك إرثا لا يصدق".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كيبتوم كان يقود السيارة عندما خرجت عن الطريق في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأحد في "كابتاجيت" في المرتفعات الجنوبية الغربية لكينيا، وهي منطقة يتدرب فيها العديد من عدائي المسافات الطويلة الكينيين.

ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن قائد الشرطة المحلية بيتر مولينج قوله إن التحقيقات الأولية قالت إن كيبتوم فقد السيطرة على مقود السيارة واصطدم بشجرة.

وأصيبت امرأة كانت معهما في السيارة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وتابع قائد الشرطة أن الحادث لم يتضمن أي مركبات أخرى.

وحقق كيبتوم الرقم القياسي العالمي في الماراثون بزمن ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاغو عام 2023، متغلبا على الرقم القياسي المسجل باسم إيليود كيبشوجي بفارق 34 ثانية. وأصبح أول شخص يعدو الماراثون رسميا في أقل من ساعتين ودقيقة واحدة.

وكان كيبتوم يسعى لتنفيذ أول ماراثون رسمي مدته أقل من ساعتين في روتردام في أبريل المقبل. كما تم اختياره للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، بحسب صحيفة "ديلي ريكورد".