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"ليفربول إيكو".. يكشف موعد عودة محمد صلاح للمباريات

13
FEBRUARY
2024
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كشف موقع ليفربول إيكو، أنه من الممكن عودة النجم المصري محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة مضيفه برينتفورد، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
تعرض محمد صلاح لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الغاني، يوم الخميس 18 يناير الماضي، وذلك ضمن دور مجموعات كأس إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، تقرر على إثرها عودته لمقر ليفربول لاستكمال رحلة العلاج.
 
قال موقع "ليفربول إيكو" في تقرير له إن محمد صلاح من الممكن أن يتواجد ضمن قائمة "الريدز" ضد برينتفورد السبت المقبل، في الدوري، لكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء، مع إتاحة بعض الدقائق له.
 
وكان الألماني يرغن كلوب قد صرح خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، عشية مباراته ضد ضيفه بيرنلي (3-1) يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه يتطلع لعودة نجمه المصري، إلى التدريبات بشكل كامل في الأسبوع المقبل، عقب تعافيه من الإصابة.
 
ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 54 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يملك مباراة مؤجلة.
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