بحضور 25 ألف أردني.. مواهب كروية وغنائية وتكريم مهيب

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تعلو أصوات الفرح في العاصمة الأردنية عمّان التي تتراقص على أنغام النصر بإنجاز المنتخب الأردني التاريخي الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه التي استضافتها الدوحة.

واستقبل الأردنيون بالآلاف لاعبي منتخبهم الوطني، الملقب "بالنشامى"، وسط حضور مهيب في مطار الملكة علياء الدولي.

ولم تكن الحشود، التي حضرت إلى المطار، الوحيدة التي خرجت من منازلها للاحتفال، فلا يكاد يخلو شارع، من شوارع العاصمة الأردنية عمّان والمحافظات الأردنية، من المحتفلين بالإنجاز الذي حققه منتخب بلادهم.

مراسم رسمية

وكان على رأس المستقبلين نائب الملك الأمير علي بن الحسين ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيسي مجلسي "الأعيان والنواب"، كما حضرت فرقة الموسيقات العسكرية وعدد كبير من المسؤولين الأردنيين.

واحتفل الحاضرون بنشامى المنتخب الأردني وهتفوا بأسمائهم وعبارات "بطولة أردنية" معتبرين بذلك أن منتخبهم حقق اللقب، رغم أنه حل وصيفا، كما غمروهم بالورود والأعلام الأردنية.

حفل مهيب

وفي حفل فريد من نوعه، احتشد أكثر من 25 ألف أردني في مدرجات ستاد عمان الدولي؛ تكريمًا لنجوم النشامى، وتخلله الكثير من الفقرات الغنائية.

وعمد نجوم المنتخب الأردني على إقامة ممر شرفي للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي قال أمام الجماهير الأردنية، إن اللاعبين هم الأبطال الأوائل في تحقيق الإنجاز الأردني، وأنهم كانوا على قدر كبير من التركيز داخل الملعب.

كما أثنى عموتة على الجماهير الأردنية التي "تستحق أن تفرح في جميع المسابقات"، وفق قوله.

رسالة إلى الحكومة

اما قائد النشامى إحسان حداد، فقد انتهز الفرصة لتوجيه رسالة إلى الحكومة الأردنية، للمطالبة برفع الدعم الحكومي لاتحاد اللعبة.

ولفت القائد حداد النظر إلى أن الجماهير الكبيرة تضع على الحكومة ضغطا، لتقديم أكبر دعم ممكن للمنتخب الأردني.

مواهب مدفونة وتعهد التعمري

فيما كان يزن النعيمات قد بدأ حديثه كعادته بأغنية "بالعلالي"، منهيًا الأغنية بـ"الزغرودة" التي يعبر بها الأردنيين عن فرحهم.

وأخرج نجوم النشامى مواهبهم بخلاف المستطيل الأخضر، إذ قدم محمد ابو زريق "شرارة"، أداءً مذهلًا بأغنية "للأردن جينا".

ولم يخف النجم موسى التعمري أمام الجماهير الأردنية تطلعاته بأن يكون النشامى من أهم المنتخبات في نهائيات كأس العالم المقبلة، لتهتف الجماهير بـ "ميسي ميسي ميسي" مشيرة بذلك إلى لقبه المشهور بـ"ميسي الأردن".

مسار الحافلة

وكانت حافلة النشامى قد انطلقت من مطار الملكة علياء على طريق المطار، يرافقها موكب جماهيري عبر طريق "كوريدور عبدون" إلى الدوار الرابع، وبعد ذلك إلى المدينة الرياضية، في ستاد عمان الدولي.

وبعد وصول حافلة النشامى إلى الاستاد، ترجل "الأبطال" إلى أرضية الملعب لتحية الجماهير، وسط أجواء غنائية واحتفالية.

قرار رسمي

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت بلاغا يقضي بانتهاء الدوام الرسمي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لإتاحة المجال للأردنيين للمشاركة في الاحتفالات الشعبية في مختلف المحافظات.

إرباك حركة المسافرين

وقال عدد من المسافرين لمراسل موقع سكاي نيوز عربية في المطار، إنهم تأخروا على طائرتهم ما أدى لتفويت رحلاتهم بسبب الازدحام الكبير في الطريق المؤدي إلى المطار ومحيطه.