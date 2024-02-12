دون تحديد مدة غيابه.. ريال مدريد يعلن إصابة بلينغهام

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، إصابة لاعبه الإنجليزي الدولي جود بلينغهام بالتواء في الكاحل خلال الفوز 4-صفر على جيرونا، السبت.

وغادر لاعب الوسط المصاب الملعب في الدقيقة 57 بعد وقت قصير من تسجيل هدفه الثاني في مباراة قمة الترتيب، التي تقدم ريال مدريد المنفرد بالصدارة بعدها بفارق 5 نقاط على الملاحق المباشر جيرونا.

وقال ريال في بيان: "بعد الاختبارات التي أجرتها الخدمات الطبية في ريال مدريد اليوم شخصت إصابة لاعبنا جود بلينغهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

ويتصدر بلينغهام قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 16 هدفا، وهو ضعف الأهداف التي سجلها رودريغو ثاني هدافي ريال مدريد حتى الآن.

ويحل ريال، الذي يملك 61 نقطة من 24 مباراة، ضيفا على رايو فايكانو صاحب المركز 14 في 18 فبراير.