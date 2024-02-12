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"حيهم الأبطال".. الأردنيون يستعدون لاستقبال "النشامى"

12
FEBRUARY
2024
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تمكن المنتخب الأردني الملقب بالـ"نشامى" من الوصول إلى نهائي كأس آسيا بعد عدة انتصارات هامة كان أبرزها فوزه على المنتخب الكوري الذي كان مرشحا لكسب البطولة، ولكنه خسر في النهائي أمام صاحب الأرض المنتخب القطري.
 
وتستعد الجماهير الأردنية لاستقبال أبطال المنتخب الوطني بالاحتفالات، رغم حالة الغضب على أداء الحكم الصيني ما نينغ، في المباراة النهائية والتي كانت نتيجتها الخسارة أمام "العنابي" القطري بثلاثة أهداف من ركلات جزاء، مقابل هدف وحيد للنشامى.
 
ولا تكاد تخلو المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي من استعدادات الشارع الأردني لاستقبال النشامى وتجهيز فعاليات شعبية لأجل الاحتفال بهم.
 
احتفال مهيب
 
كما يقيم الاتحاد الأردني لكرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصولهم للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
 
وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر الاثنين، على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.
 
وأوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم أن الحفل الخاص باستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي سيبدأ عند السادسة والنصف مساء، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
 
 إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.
 
الورود ستملأ عمّان
 
من بين الفعاليات الشعبية قال راقي المعايعة وهو مالك متجر ورود لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عمّان ستمتلأ بالورود احتفالا بانجاز أبطال المنتخب الوطني، مؤكدا حضورهم لاستقبال الأبطال بما يليق بهم.
 
"لعيون المنتخب"
 
قرر أسامة غريزات وهو مالك محطة لغيار زيت السيارات وصيانتها تقديم الخدمة يوم الاثنين بسعر التكلفة احتفالا بإنجاز النشامى التاريخي، مؤكدا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مبادرته تهدف لترسيخ حجم الإنجاز في نفوس الأردنيين.
 
الملك يتصل
 
من جهته هاتف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، مثنيا على جهودهم وأدائهم المميزين في بطولة كأس آسيا، واعتبر أن وصول المنتخب للنهائي والمنافسة على لقب كأس آسيا إنجاز تاريخي، "يبيض الوجه ويرفع الرأس"، متمنيا لهم التوفيق في قادم الأيام.
 
وعبر الملك عن تقديره لأداء المنتخب الرفيع في البطولة، والذي أظهر الروح المعنوية العالية للأردني، مؤكدا دعمه للمنتخب الوطني، الذي يجب أن يبني على هذا الإنجاز والتحضير للمستقبل، معربا عن شكره لجميع اللاعبين وللمدرب وللطواقم المرافقة على عطائهم المميز.
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