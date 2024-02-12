هالير "ثاني" نجم أفريقي ناجي من الموت يمنح بلاده قبلة الحياة

A + A -

بعد عام واحد من هزيمته مرض السرطان، أصبح نجم منتخب كوت ديفوار سابستيان هالير ثاني لاعب أفريقي ناجي من الموت من مرض خطير يبرز بشكل لافت مع منتخب بلاده بعد النيجيري نوانكو كانو.

وسجل هالير هدف الفوز لبلاده أمام نيجيريا في نهائي كأس أفريقيا للأمم ليتوجها باللقب بعد أن مكن الهدف الذي سجله في مرمى الكونغو الديمقراطية منتخب بلاده من الوصول إلى المباراة النهائية، بعد أن كاد يخرج من الدور ثمن النهائي.

وفي يونيو 2023، أصيب آلير البالغ من العمر 28 عاما والذي يلعب لنادي روسيا دورتموند الألماني بمرض سرطان الخصية، وأجرى جراحتين وخضع لنحو 5 أشهر من للعلاج الكيماوي.

وفي أول مباراة له مع فريقه بروسيا دورتموند بعد تعافيه من المرض في يناير 2023؛ ظهر هالير بمستوى رائع وروح معنوية عالية.

واكتشف الأطباء إصابة هالير بالمرض الخطير خلال معسكر تدريبي شارك فيه بعد أسابيع قليلة من انضمامه لدورتموند مقابل 33 مليون دولار قادما من أياكس امستردام الهولندي الذي أحرز له 34 هدفا منها 21 في الدوري و11 في دوري أبطال أوروبا.

وكان النيجيري كانو قد لعب ايضا دورا مؤثرا مع منتخب نيجيريا وقاده في عدة مناسبات بعد ان اجرى جراحة خطيرة في القلب في العام 1999 وكان حينها يلعب لنادي ارسنال الإنجليزي.