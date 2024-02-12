النيجيري تروست-إيكونغ أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم

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أحرز المدافع النيجيري وليام تروست-إيكونغ جائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم، رغم خسارة بلاده المباراة النهائية أمام كوت ديفوار المضيفة 1-2 الأحد في أبيدجان.

وسجّل تروست-إيكونغ هدف التقدّم لمنتخب "النسور الممتازة" في الشوط الأول من رأسية اثر ركنية، بيد أن "الفيلة" قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وأحرزوا لقبهم الثالث.

وهذا الهدف الثالث لتروست-إيكونغ (30 عاماً)، لاعب باوك اليوناني، في هذه النهائيات.

وفي ما يلي الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الافريقي بعد المباراة النهائية:

أفضل لاعب: النيجيري وليام تروست-إيكونغ.

أفضل مدرّب: العاجي إيميرس فاييه.

أفضل حارس مرمى: الجنوب إفريقي رونوين وليامس.

أفضل لاعب شاب: العاجي سيمون أدينغرا.

الحذاء الذهبي: الغيني الاستوائي إميليو نسوي (5 أهداف).

الحذاء الفضي: الأنغولي جلسون دالا (4).

الحذاء البرونزي: المصري مصطفى محمد (4).

اللعب النظيف: جنوب إفريقيا.