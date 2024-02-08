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فريق المنار بقيادة البطل الفيصل الزُبير يسعى للفوز بلقب سلسلة لومان الآسيوية في الجولة الختامية

8
FEBRUARY
2024
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سيُختتم موسم 2023 - 2024 من سلسلة لومان الآسيوية نهاية هذا الأسبوع بإقامة الجولة الختامية على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.ويهدف "فريق المنار للسباقات من جيتسبيد" للفوز بلقبي كأس "جي تي" للسائقين والفِرَق، حيث ستُحسم ألقاب هذا الموسم في الجولة التي تتضمن سباقي "أربع ساعات في أبو ظبي"، يومي السبت والأحد، 10 و 11 شباط الجاري.
 
وسيتولى النجمُ العُماني الفيصل الزُبير قيادة سيارة الفريق مرسيدس  - أيه أم جي "جي تي 3 إيفو"، وسيُشاركه مهام القيادة السائقان الألماني فابيان "فابي" شيلر والصيني أنطوني ليو، ويتطلعون لمواصلة وتيرة تأديتهم العالية حيث أنهوا الجولة الثالثة "سباق 4 ساعات في دبي" الأسبوع الماضي في المركز الثاني على حلبة "دبي أوتودروم"، وقد عزّز هذا الأداء الممتاز موقعهم في المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت للسائقين والفرق، خلف ثلاثي "فريق بيور للسباقات" المُؤلّف من السائقين كلاوس باخلر وجويل ستورم وأليكس ماليخين في سيارة بورشه "911 جي تي 3 آر"، وثلاثي "فريق ساينتلوك للسباقات" المؤلف من السائقين كريستوفر هاس وجيل ماغنوس وألبان فاروتي.
 
ففي بُطولة الفِرق، يحتل "فريق بيور" المركز الأول مع 58 نُقطة، ويتبعه "فريق ساينتلوك" في المركز الثاني بإجمالي 44 نُقطة، و "فريق المنار" في المركز الثالث برصيد 43 نُقطة، وبفارق نُقطة واحدة فقط عن أصحاب المركز الثاني، و 15 نُقطة عن الفريق المُتصدّر.
وقال الفيصل: "نحتل حاليًا المركز الثالث في البطولة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الثاني و 15 نقطة عن المتصدر، لذا فإن سباق أبو ظبي سيكون حاسمًا لنا. هدفنا الفوز بالسباقين، ندرك أن الأمر سيكون صعبًا، لكنه ليس مُستحيلًا، لذا سنبذل قصارى جهدنا".
وسيُقام السباق على حلبة مرسى ياس، التي صممها هيرمان تيلكه، ودُشِّنَت في عام 2009، وتُعدّ واحدةً من الحلبات الشهيرة والمتطورة في آسيا، وتستضيف العديد من السباقات أبرزها سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا واحد، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات وتجارِب السيارات.
وستبدأ المُنافسات بخوض فترة تجارب حرة مدتها 90 دقيقة، تبدأ من الساعة 10:10 صباح يوم الجمعة، المُوافق التاسع من شباط، على أن تُقام التجارب التأهيلية لفئة "جي تي" الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. ويبدأ "سباق أربع ساعات في أبو ظبي" الأول الساعة الواحدة ظهر يوم السبت، العاشر من شباط، فيما سيُقام السباق الثاني - والختامي لهذا الموسم - يوم الأحد، 11 شباط.
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