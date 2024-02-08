كأس لبنان في الكيندا والجيت كون دو اللقب للانترناشيونال ماريتيم أكاديمي

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نظّم الإتحاد اللبناني للووشو كونغ فو ،وبحسب روزنامته السنوية لعام 2024 ، كأس لبنان بأسلوبيْ الجيت كون دو والكيندا للفئة العمرية (6-11 سنة) بمشاركة 117 لاعباً ولاعبة مثّلوا النوادي التالية:

الأنطونية بعبدا – بل أوريزون أدما – بودا أدما – كفرعبيدا الرياضي البترون – لامارينا ضبيه- الشاولين - الجمهور - الإنترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO الكسليك – سبورتينغ هاي - سيدة اللويزة ذوق مصبح – الشبيبة الرياضي الشياح – تايغر أميون – المركزية جونية – ووشو فايترز كلوب – النمور بيروت- بادي باور جبيل – الامن العام – امن الدولة.

واحتل نادي الإنترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO الكسليك المركز الاول ب45 نقطة والمركزية جونية ثانيا" ب 41 نقطة وكفرعبيدا الرياضي البترون ثالثا" ب 37 نقطة

جرت المباريات على ملاعب نادي اللويزة- ذوق مصبح بحضور رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وأمين السر بسام نهرا ورئيس اللجنة الفنية يزيد بو خليل.

بعد النشيد الوطني، ألقى الدكتور نصير كلمة الإفتتاح قائلا": أتوجه بالشكر الى كل المشاركين في هذه البطولة،وبخاصة" الأهل الذين يضحون رغم كل الظروف فبفضلكم وبفضل كل اللاعبين الرياضيين بات للبنان دورٌ رياديٌ في المجال الرياضي نظراً للنتائج المشرّفة التي تسطّرها الإتحادات الرياضية في الفنون القتالية محلياً وعالمياً."

وأتت النتائج كالتالي :

6-7 سنوات

20كلغ 1- جاسينتا شديد - المركزية جونية

2- يانا غصن- بادي باور جيم

3- ايما شمالي - الهلال

21كلغ 1- ادوار بصبوص - بودا أدما

2- لوكاس نيكولا - المركزية جونية

3- يورغو زغيب- بودا ادما

24كلغ 1 جيهاد عبدالباقي أمن الدولة

2- مارفن مالك - بودا ادما

3- نديم سعد - بل أوريزون

27كلغ1- كايدن صوما -انطونية بعبدا

2- غدي سعاده - بل أوريزون

3- روبير غصن - بودا ادما

30كلغ1- اليكس مخول- لواكو

2- راين عشي - بل أوريزون

3- جورج حبشي -هومنتمن انطلياس

33كلغ

1-عصام حبشي - المركزية جونية

2- ايلي جو سلامة -الشبيبة الرياضي

3- احمد فران- الشاولين

34كلغ1- ايفين بو لطوف- كفرعبيدا

2- وائل مزراوي -المركزية جونية

3- ايلي عبدالساتر -تايغر اميون

8-9 سنوات

25كلغ1- ميلاني باز - الرياضي كفرعبيدا

2- ناديا منصوري -بودا ادما

3- كيللي نجم - بادي باور جيم

27كلغ1- جايسن خوري- المركزية جونية

2- بيتر ريشا - كفرعبيدا

3- ايلي شمالي- المركزية جونية

30كلغ1- زهراء انيسيان - اننطونية بعبدا

2- ندى عبدالباقي - امن الدولة

3- اليسار عقيقي - هومنتمن

30كلغ1- الاي شكيبان - لواكو

2- مايكل كريس رميلس- سبورتنغ هاي

3- اوريال بردويل -الرياضي كفرعبيدا

33كلغ1- جو وكيم نيكولا -المركزية جونية

2- جايسن الكيك -بل أوريزون

3- مايكل فرح -الشاولين

36كلغ1- رافاييل نحاس -لواكو

2- جايمس صليبا - بل أوريزون

3- احمد اللهيب - الهلال

10-11 سنة

30كلغ 1- كارل عازار- بل أوريزون

2- جون صوما -انطونية بعبدا

3- سيرج زيدان - سبورتينغ هاي

30كلغ 1- زاهيا عبد الباكي- امن الدولة

2- ريبيكا طنوس - الشاولين

33كلغ 1- رولا حمدان - امن الدولة

2- ريفا حنا - كفرعبيدا

33كلغ1- جو غصن - لواكو

2- يوري فريرو -لواكو

3- فينسنت شهاب - الرياضي كفرعبيدا

33كلغ1- كريس ونّس - انطونية بعبدا

2- ناجي هيكل- سبوتينغ هاي

3- رافايل مويس - بل أوريزون

40كلغ1- جان بستاني - لواكو

2- راين ابي رميا - الرياضي كفرعبيدا

3- جايسن عواد - بودا ادما

45كلغ1- بول ريشا - كفرعبيدا

2- ماركوس دالا - لواكو

3- داني صعب- سبورتينغ هاي

ترأس الحكم الدولي فيكتور الحداد لجنة التحكيم وقاد المباريات الحكّام : رافي سركيسيان -جورج الشماس- نجوى عيسى - سمير أسحاق- شريف نجار – رامي صغبيني – جاين بلعه - ناصيف صقر- كاتيا مطر – مونه بلعه - شربل تابت – بول عساكرومارتن عقيقي .

أشرف على التنظيم كلٌ من رئيس اللجنة فارس الخوري، جوزيف بو ضاهر، ماريا عقيقي وجو بركات.