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كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة

8
FEBRUARY
2024
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حسم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقفه من تدريب الفريق الكتالوني برشلونة في الموسم المقبل.
 
أعلن كلوب الجمعة الماضي أنه سيغادر منصبه في النادي الإنجليزي وبعد 24 ساعة لحق به تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3 في الدوري الإسباني.
 
وربطت العديد من التقارير يورغن كلوب بالانتقال لتدريب برشلونة ضمن قائمة من الأسماء الأخرى المرشحة.
 
ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، كان خوان لابورتا رئيس برشلونة، ينوي الاتصال بكلوب لمحاولة إقناعه بقبول تحدي قيادة البارسا، والتخلي عن فكرة الحصول على راحة في الموسم المقبل.
 
وأكدت مصادر مقربة من كلوب أنه لا توجد فرصة بأن يكون كلوب مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل.
 
وأضافت: "يورغن كلوب يصر على البقاء بعيدا عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قراره بسبب اتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض عليه".
 
ورد البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة عبر صحيفة لا فانغارديا الإسبانية: "لم نتحدث مع أي مدرب آخر بعد، أمامنا العديد من الخيارات وسيتم مناقشة ملف المدرب الجديد لاحقا".
 
وتابع: "كلوب مدرب على أعلى مستوى ولكن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الموضوع".
 
يذكر أن تشافي هرنانديز البالغ 44 عاما يعمل مديرا فنيا لبرشلونة منذ نوفمبر 2021 وقاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في العام الماضي 2023.
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