living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب إنتر ميامي يبرئ ميسي من اتهامات بمجاملة السعودية

8
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الودية مع نادي فيسيل كوبي الياباني بطوكيو، الأربعاء، غضب جماهير هونغ كونغ من جديد.
 
وخسر الفريق الأمريكي ودية الفريق الياباني بركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي، في لقاء شارك به ليو لنصف ساعة فقط، نظرا لعودته حديثا من الإصابة.
 
وزاد ظهور ميسي خلال المباراة من غضب جماهير هونغ كونغ، التي تستشيط غضبا في الأساس منذ أيام، في ظل غياب الأرجنتيني عن الودية التي أقيمت في بلادها، بداعي الإصابة، رغم أنه قبل أيام من تلك المواجهة ظهر لسبع دقائق فقط في ودية النصر السعودي ضمن كأس موسم الرياض.
 
وبعدما اتهمه مسؤولو هونغ كونغ بمجاملة السعودية والتحايل عليهم، خرج مدرب إنتر ميامي جيراردو مارتينو "تاتا"، لتوضيح الصورة لجماهير هونغ كونغ.
 
وقال تاتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بعد مران الأمس، شعر ميسي بأنه بحالة جيدة، واتفقنا على أنه سيلعب 30 دقيقة من مباراة اليوم، وبعد نهاية المباراة بالفعل كان سعيدًا للغاية، لأنه شعر براحة تامة في موضع إصابته".
 
وأضاف: "أتفهم خيبة الأمل التي أصيب بها الجمهور في هونغ كونغ، لغيابه عن مباراتهم، لكن إشراكه وقتها كان بمثابة المخاطرة الكبرى، حتى لو كان الأمر فقط دقائق معدودة، عليهم التأكد أننا كجهاز فني بالكامل كنا نريد إشراكه!".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   