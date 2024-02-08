أمم إفريقيا.. نيجيريا تحجز أول مقعد في النهائي

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حجزت نيجيريا أول مقعد في نهائي كأس أمم إفريقيا، بتخطي جنوب إفريقيا في نصف نهائي البطولة المقامة في كوت ديفوار، الأربعاء.

وحسم منتخب "النسور" المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في أعقاب مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتدين نيجيريا بتأهلها إلى النهائي الثامن في تاريخها إلى حارس مرماها وتشيبا يونايتد الجنوب إفريقي ستانلي نوابيلي، بتصديه لركلتين ترجيحيتين.

وتلتقي نيجيريا في النهائي، الأحد، مع الفائز من كوت ديفوار المضيفة أو الكونغو الديمقراطية، اللتين تلتقيان لاحقا على ملعب الحسن وتارا الذي يحتضن النهائي أيضا.