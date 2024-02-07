living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصرف "فاحش" في حق لاعب إشبيلية.. الاتحاد الإسباني يتحرك

7
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أدان نادي إشبيلية التصرّف "الفاحش" لمشجعي رايو فايكانو بعد أن قام أحدهم بلمس المهاجم الأرجنتيني لويس أوكامبوس بطريقة خادشة للحياء، الإثنين، في المرحلة 23 الدوري الإسباني لكرة القدم.
كما اشتكى المهاجم المغربي يوسف النصيري من إهانات عنصرية من قبل مشجعي رايو على ملعبهم فايكاس، فيما قالت رابطة الدوري انها ستحيل الحادثة إلى السلطات القانونية المختصة.
 
وكان أوكامبوس يستعد لتنفيذ رمية تماس خلال فوز فريقه الأندلسي على رايو 2-1، عندما اقترب منه مشجع يافع وقام بحركة جسدية غير أخلاقية.
 
وقال إشبيلية في بيان الثلاثاء: "عانى لاعبنا لويس أوكامبوس من تصرّف فاحش وغير لائق على الاطلاق من قبل أحد مشجعي النادي المضيف".
 
وتابع "يأمل إشبيلية في اتخاذ التدابير المناسبة بغية عدم تكرار ما حصل في ملاعب كرة القدم".
 
واستدار أوكامبوس لينظر إلى المشجع قبل أن يستدعي الحكم فرانسيسكو هرنانديز مايسو محافظا على هدوئه.
 
وأضاف إشبيلية انه يقدّم "الدعم المطلق للوكاس أوكامبوس الذي أظهر اتزانه واحترافيته الهائلة، رغم السلوك غير المقبول من المشجّع الذي دنا منه".
 
بدوره، أمل أوكامبوس ان تنظر السلطات الكروية بجدية إلى هذا الحادث "آمل في أن تنظر إليها الليغا بجدية، على غرار العنصرية وأمور أخرى".
 
وأضاف: "لا أعتقد ان كل جماهير رايو مماثلون.. لكن دائما ما تجد غبيا ما".
 
وتابع اللاعب البالغ 29 عاما: "آمل ألا يتكرر الأمر في مكان آخر، لأنه لو حصل في الكرة النسائية، نعرف ما قد يحصل.. تراجعت، لأني أب لابنتين وآمل ألا تواجها هذا الأمر غدا".
 
وأعلن رايو فايكانو الثلاثاء في بيان انه يعمل على تحديد المشجع وإذا كان حاملا لبطاقة موسمية كي يتخذ "التدابير الانضباطية المناسبة".
 
وأشارت رابطة الدوري لوكالة فرانس برس إلى إنها ستحيل الحادثة لمكتب النائب العام للقاصرين بسبب عمر المشجّع، مضيفة ان الشرطة "قامت بتحديده".
 
وذكر إشبيلية أيضا إنه سيبلغ عن اهانات عنصرية تعرض لها النصيري الذي سجّل هدفي إشبيلية صاحب المركز الخامس عشر في الدوري.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   