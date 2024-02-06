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وضع أوسيمين الصحي يربك حسابات نيجيريا قبل لقاء جنوب إفريقيا

6
FEBRUARY
2024
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تحوم الشكوك حيال مشاركة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، وفق ما أفاد الإثنين متحدث باسم منتخب "النسور الخضر".
 
ويعاني أوسيمين (25 عاما) رأس الحربة في الهجوم النيجيري، من آلام في البطن، ولم يسافر مساء الإثنين مع بقية أعضاء الفريق إلى بواكي، حيث ستقام المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا على ملعب السلام الأربعاء.
 
كما لم يتدرب أوسيمين، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، قبل مغادرة منتخب بلاده المتوج باللقب القاري ثلاث مرات من أبيدجان.
 
وقال بابافيمي راجي المتحدث باسم المنتخب النيجيري "أكد أطباء الفريق أنه وُضع تحت المراقبة الدقيقة وأن أحد أعضاء الفريق الطبي بقي معه في أبيدجان".
 
وتعرض أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي لخشونة زائدة خلال الالتحامات القوية في الفوز على أنغولا 1-0 في ربع النهائي الجمعة، وتم استبداله في نهاية المباراة.
 
وسجل أوسيمين هدفا واحدا ومرر كرة حاسمة واحدة منذ بداية البطولة القارية.
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