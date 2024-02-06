living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلينسمان: مباراتنا مع الأردن صعبة.. وقادرون على الفوز بالكأس

6
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواصل منتخب كوريا الجنوبية البحث عن اللقب الأول في كأس آسيا منذ نسخة عام 1960، عندما توّج بالكأس للنسخة الثانية على التوالي آنذاك، حيث سيواجه الأردن، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة.
 
وفي تصريحات نقلها موقع "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم" عن يورغن كلينسمان مدرب كوريا قال: "متحسمون جدا لهذه المباراة المهمة أمام المنتخب الأردني، فقد كانت المباراة الأولى بيننا في دور المجموعات قوية للغاية، حيث يقوم المدرب عموتة بعمل مذهل وكان ذلك واضحا من خلال النتائج المميزة التي حققوها حتى الآن".
 
وأوضح المدرب الألماني: "نحن بدورنا قطعنا شوطا طويلا في هذ البطولة، وأعتقد أنه تنتظرنا مباراة صعبة أخرى أمامهم، لذلك يجب أن نكون في قمة تركيزنا ولياقتنا البدنية خلال خوضنا هذه المباراة والتي نوّد من خلالها الوصول إلى النهائي".
 
وشدد بالقول: "أنا محظوظ بتدريب هذا الفريق الذي دائما يتطلع إلى المستقبل، فأنا أستمتع بكل لحظة من لحظات هذه البطولة، فهذه تجربة فريدة وممتعة للغاية بالنسبة لي، وهدفنا تحقيق الإنجاز في هذه البطولة، ونحن نؤمن بأننا قادرون على تحقيق ذلك".
 
وأضاف: "نصيحتي للاعبين أن يبقوا هادئين ومُركزين على مواجهة الأردن فقط في الوقت الحالي، وأن يُحيّدوا كل ما يدور حول المباراة ويشتت أذهانهم، لأن ذلك لن يكون في مصلحة الفريق، ولكنني أعتقد في ذات الوقت أن لاعبي فريقي لديهم الخبرة الكافية ويتمتعون بدافع كبير، وهم يعرفون ما هو مطلوب منهم جيدا في هذه البطولة، وكيفية القتال حتى آخر لحظة من كل مباراة نخوضها".
 
وختم بالقول: "اقتربنا من قطع خط النهاية وأتمنى أن نقطعه بنجاح وأن نكون في المركز الأول لكن لا نستطيع الآن أن نفكر في النهائي، علينا التركيز فقط على مباراتنا القادمة في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأردني".
 
وحلّ المنتخب الكوري في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة خلف البحرين المتصدرة، مقابل 4 نقاط للأردن، ونقطة لماليزيا.
 
ونجح الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على البحرين 3-1، ثم تعادل مع الأردن 2-2، قبل أن يتعادل بالجولة الثالثة مع ماليزيا 3-3.
 
وفاز في دور الـ16 على السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل الفريقين 1-1، كما فاز في ربع النهائي على أستراليا 2-1 بعد خوضه شوطين إضافيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   