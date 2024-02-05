وأعلن الفيفا عن نظام جديد سيتم استخدامه لأول مرة، في المونديال الموسع الذي ستحتضنه 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

النظام الجديد

سيشارك في المونديال 48 منتخبا، سيقسمون على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، بزيادة 4 مجموعات عن النسخة الماضية في 2022.

من سيتأهل؟

سيتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، كما ستتأهل 8 منتخبات، وهي أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، من ناحية النقاط.

وسيودع البطولة أسوأ 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بالإضافة إلى 12 منتخبا حلت في قاع كل مجموعة من الـ12.

الدور التالي

الدور التالي سيشهد مشاركة 32 منتخبا، سيشكلون دور الـ32، والذي سيؤدي بعدها إلى 16 منتخبا يشكلون دور الـ16 المعروف سابقا.

استغراب عام

هذا النظام أثار حيرة واستغراب المتابعين، حيث سيمنح فرصة أكبر للمنتخبات بالتأهل من المجموعات، مما سيقلل من تنافسية البطولة بشكل عام.

كما أثار استحداث دور الـ32 الاستغراب أيضا، بوضع دور إضافي يسبق دور الـ16 الكلاسيكي الشهير.

انتقد المتابعين توسيع المونديال بشكل غير ضروري، وبهدف اعتبره الكثيرين لزيادة المباريات والدخل العام للبطولة، مع التقليل من قوة المنافسة.

وستقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في 16 ملعبا في الدول الثلاث، على أن يكون النهائي في الولايات المتحدة.

وستستمر البطولة 40 يوما، بزيادة 10 أيام عن معدل النسخ الأخيرة.