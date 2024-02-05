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سلسلة لومان الآسيوية: فريق المنار بقيادة البطل الفيصل الزُبير يُنهون سباق 4 ساعات في دبي بالمركز الثاني بعد منافسةٍ شرسة

5
FEBRUARY
2024
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قاد البطل العُماني السائق  الفيصل الزُبير سيارة "فريق المنار للسباقات" إلى المركز الثاني في سباق "أربع ساعات في دبي"، السباق الثالث من سلسلة لومان الآسيوية 2023 - 2024، والتي أُقيمت على حلبة دبي أوتودروم الإماراتية. وتَقاسَمَ الفيصل قيادة سيارة مرسيدس - أيه أم جي "جي تي 3 إيفو" من تحضير "جيتسبيد للسباقات" مع السائقين فابيان "فابي" شيلّر وأنطوني ليو.
 
وتمكّن أنطوني من تسجيل قُطب الانطلاق من المركز الأول لسباق "4 ساعات في دبي" ليوم الأحد، سعى الفريق لمُجاراة تأدية سيارة بورشه "911 جي تي 3 آر" بألوان "فريق بيور للسباقات" التي قادها السائقون كلاوس باخلر وجويل ستورم وأليكس ماليخين، حيث دخلوا في مُنافسةٍ متقاربةٍ انتهت باحتلال سيارة "فريق المنار" المركز الثاني بفارق 0.775 من الثانية عن سيارة بورشه بعد اجتياز 112لفة من التسابق.
 
وأنهى "فريق أيه أف كورسي" مع الثلاثي سيمون مان وفرانسوا هيرياو ودافيدي ريغون السباق في المركز الثالث، في سيارة فيراري "296 جي تي 3"، إنما بفارقٍ كبير عن أصحاب المركزين الأول والثاني.
 
وقد أسهمت نتيجة هذا السباق في أن يصعد سائقو "فريق بيور" لصدارة الترتيب العام المؤقت للسائقين في فئة كأس "جي تي" برصيد 58 نُقطة، فيما يحتل الفيصل وفابي، سائقا "فريق المنار للسباقات" المركز الثالث برصيد  43نُقطة، متأخرين بنُقطةٍ واحدة فقط عن سائقي "فريق ساينتلوك للسباقات" في المركز الثاني، وهم كريستوف هاس وجيل ماغنوس وألبان فاروتّي، وذلك قبل التوجه لخوض آخر سباقين في آخر جولة لهذا الموسم على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.
 
وقال الفيصل: "كان السباق ممتازًا عمومًا، انطلقنا من المركز الأول بعد لفّة مثالية في التجارب التأهيلية، ومن ثم خُضنا السباق، تولى أنطوني مهمة القيادة في القسم الأول من السباق وتمكّن من بناء فارق مريح في الأمام، للأسف، خسرنا بعض الوقت في منصات الصيانة بسبب خطة الفريق المنافس الذي توقف قبلنا بلفتين، ما أدى لتقويض خطتنا مبدئيًا، وفيما تبقى من السباق كان جيدًا، إنما تجاوزني ستورم حيث كسب ستّ ثواني بعد رفع العلم الأصفر في السباق، لكن السباق إجمالًا كان جيدًا وينبغي أن نكون سُعداء بذلك، خاصةً مع التقارب الشديد في التأدية مع الفريق الفائز، ونأمل أن نُحقق النتيجة الأفضل في سباق أبو ظبي إن شاء اللـه".
 
وأنهى سائقو "فريق المنار للسباقات"فترة التجارب الحرة الأولى يوم الجُمعة في المركز الثاني خلف سيارة فيراري "296 جي تي 3" بألوان "فريق أيه أف كورسي". واستغل أنطوني الوقت في التأقلم مع السيارة وخاض الفريق 39 لفة في هذه الفترة، مع تسجيل أفضل زمن لهم، 1:59.016 دقيقة.
وأنهى فابي فترة التجارب الحرة الثانية يوم السبت، وامتدت لـ 37 لفة، في المركز الثالث خلف سيارة فيراري بألوان "فريق جي آر للسباقات"، و سيارة مرسيدس بألوان "فريق جاي أم آر"، مع تسجيل أفضل زمن لهم 1:58.479 دقيقة.
 
وخاض أنطوني فترة تجارب تأهيلية رائعة حيث تصدّر جدول الأوقات، مسجّلًا أسرع زمن بواقع 1:58.280 دقيقة، وأسرع بـ 0.544 ثانية من أفضل توقيت تمكّن سائقو "فريق بيور للسباقات" من تسجيله. فيما سجّل سائقو "فريق أوبتيموم لرياضة السيارات" ثالث أفضل توقيت في التجارب التأهيلية في سيارة ماكلارين، واحتلت سيارة مرسيدس من "فريق جيتسبيد للسباقات" المركز السادس على شبكة الانطلاق.
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