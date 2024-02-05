بطولة جبل لبنان في الووشو كونغ فو

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نظّم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو بطولة جبل لبنان في أسلوب القتال الوهمي (التاولو) على أ ملاعب نادي الانطوني – بعبدا بحضور رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبيه جاك طاغليان ونعوم سعاده وأمين السر بسام نهرا وأمينة الصندوق الدكتورة باتريسيا نصير زيدان رئيسة لجنة التاولو.

شارك أكثر من 60 لاعب ولاعبة في كل الاساليب في اليد الخالية (نانشوان والشانشوان) والسلاح (السيف الرفيع والعريض – العصا والرمح) مثلوا النوادي التالية: الانطونية بعبدا – الصداقة عنجر – آبا برج حمود - سكوير فيت بعبدات – بل أوريزون أدما – هاي سبورتنغ بيروت – لواكو الكسليك.

وحلّت نادي الانطوني بعبدا في المركز الاول ب122 نقطة والصداقة عنجر ب120 نقطة وآبا برج حمود ب94 نقطة بعدها وزعت الجوائز على الفائزين بحضور الأهالي ورؤساء النوادي.