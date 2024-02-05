مانشستر يونايتد يسحق وستهام.. وسقوط جديد لتشلسي

A + A -

سجل أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد هدفين بعدما هز راسموس هويلوند الشباك في عيد ميلاده 21، ليقودا فريقهما للفوز 3-صفر على الضيف وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وتقدم مانشستر يونايتد متخطيا الفريق الزائر نحو المركز السادس في ترتيب الدوري، وله 38 نقطة بعد 23 مباراة، بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل وستهام المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وسجل هويلوند في الدقيقة 23 عندما راوغ اثنين من مدافعي الفريق الزائر، قبل أن يسدد الكرة من منتصف منطقة الجزاء في زاوية منخفضة.

وأصبح هويلوند، الذي لم يسجل هدفه الأول في الدوري حتى 26 ديسمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ يونايتد يسجل في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضاعف غارناتشو النتيجة في الدقيقة 49 بعد أن سدد كرة من يمين منطقة الجزاء غيرت اتجاهها، ثم أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 84 بعد أن فقد كالفين فيليبس الكرة لينقض عليها سكوت مكتوميناي ويجد غارناتشو داخل منطقةالجزاء ليمرر له الكرة ويسجل.

وفي مباراة أخرى، كشفت ثلاثية سجلها ماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون واندرارز مرة أخرى نقاط ضعف دفاع تشلسي، ليعدل الفريق الزائر تأخره ويحقق الفوز 4-2.

وتقدم تشلسي، الذي خسر 1-4 أمام ليفربول في منتصف الأسبوع، في الدقيقة 20 عن طريق كول بالمر، لكن بعد دقيقتين مرر جواو غوميز الكرة إلى مواطنه البرازيلي كونيا الذي سدد كرة اصطدمت بمدافع تشلسي تياغو سيلفا وبدلت اتجاهها في الشباك.

وأحرز ولفرهامبتون هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول بعدما اصطدمت الكرة بأكسيل ديساسي، واحتسب هذا الهدف على أنه عكسي.

وجعل كونيا النتيجة 3-1 في منتصف الشوط الثاني من هجمة مرتدة سريعة نفذها بيدرو نيتو، وسجل كونيا هدفه الشخصي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد عرقلة من المدافع مالو غوستو.

وسجل البرازيلي سيلفا هدفا شرفيا بضربة رأس قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن بحلول ذلك الوقت كان العديد من أنصار الفريق المضيف يغادرون الملعب بالفعل.