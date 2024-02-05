الدوري الإسباني.. أتلتيكو يقتنص تعادلا قاتلا من ريال مدريد

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اقتنص أتلتيكو مدريد تعادلا بطعم الفوز من غريمه التقليدي ريال مدريد 1-1 بعدما سجّل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم على ملعب سانتياغو برنابايو.

وبقي ريال مدريد في الصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي سقط أيضا في فخ التعادل أمام ريال سوسييداد في هذه المرحلة و8 عن برشلونة الثالث، فيما تراجع أتلتيكو للمركز الرابع بـ 48 نقطة متخلفا بنقطتين عن النادي الكاتالوني الفائز السبت على ألافيس 3-1.

ومنح براهيم دياس الذي شارك أساسيا بخلاف التوقعات هدف التقدم لريال (20) قبل أن يعادل ماركوس لورينتي النتيجة لأتلتيكو (90+3).

وكان أتلتيكو قد ألحق الهزيمة الوحيدة بريال في "الليغا" في سبتمبر الماضي عندما أسقطه على أرضه 3-1 في المرحلة السادسة، ما اعتبر صفعة قوية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مذاك، انتفض ريال محققا سلسلة من 21 مباراة من دون خسارة، إلا أنها توقفت مرة جديدة أمام "لوس روخيبلانكوس" بخسارته 2-4 بعد التمديد في ثمن نهائي كأس الملك في 16 يناير.

وكان هذا الفوز بمثابة ثأر من الخسارة قبل أسبوعين أمام النادي الملكي 3-5 بعد التمديد في نصف نهائي الكأس السوبر في الرياض التي عاد وتُوج ريال بلقبها بفوز ساحق على برشلونة 4-1.

من جهة أخرى، تعادل ريال بيتيس على أرضه أمام خيتافي 1-1.

وافتتح مايسون غرينوود النتيجة لخيتافي (8 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل إيسكو لبيتيس بالطريقة نفسها (35).

وفشل بيتيس في التقدم إلى المركز السابع والتساوي مع سوسييداد السادس، حيث بات في رصيده 35 نقطة بفارق الأهداف خلف فالنسيا السابع ونقطتين عن سوسييداد السادس.

من جهته، يحتل خيتافي المركز العاشر بـ 30 نقطة.

وحقّق سلتا فيغو فوزا ثمينا خارج الديار على حساب أوساسونا 3-0.

وعزّز سلتا فيغو مسعاه للهروب من منطقة الخطر وأصبح في رصيده 20 نقطة في المركز الخامس عشر، أما أوساسونا فتجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين سلتا فيغو بفوزه إلى الثلاثي النروجي يورغن ستراند لارسن (24) والأميركي لوكا دل لا توريه (25) واليوناني أناستازيوس دوفيكاس (90).

كما تعادل فياريال وضيفه قادش من دون أهداف.

وبات في رصيد فياريال 24 نقطة في المركز الرابع عشر، أما قادش فبقي في منطقة الخطر برصيد 17 نقطة.