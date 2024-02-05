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ماذا قال فيتوريا في تقريره عن أسباب خروج مصر من أمم إفريقيا؟

5
FEBRUARY
2024
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قالت وسائل إعلام مصرية إن المدير الفني المُقال لمنتخب مصر، روي فيتوريا، قدّم لاتحاد الكرة تقريرا حول أسباب خروج "الفراعنة" من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.
 
وقال موقع "اليوم السابع" المصري، إن فيتوريا ذكر في تقريره عددا من الأسباب التي أدت لخروج مصر من منافسات البطولة الإفريقية.
 
وحسبما أورد الموقع فإن فيتوريا اعتبر أن الرطوبة والطقس السيء أثر على أداء معظم اللاعبين، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي المنتخب المصري مثل محمد صلاح وإمام عاشور ومحمد الشناوي وعمر مرموش.
 
ونقل الموقع عن فيتوريا في تقريره أنه أشار إلى "امتلاك منتخب مصر أرقاما جيدة على مستوى الاستحواذ، وخلق فرصا كثيرة".
 
كذلك أشار فيتوريا إلى أن جميع الأهداف التي سجلت في مرمى مصر "جاءت عكس سير المباريات"، مضيفا أن "بعض اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المتوقع منهم".
 
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة فيتوريا عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا إثر الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
 
وأصدر مجلس إدارة الاتحاد بيانا رسميا عقب اجتماعه الأحد جاء فيه:
 
• قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري عقب مناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023،
توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.
 
• وافق المجلس على تعيين محمد يوسف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، مدربا مؤقتا للمنتخب لحين اختيار مدير فني أجنبي وجهازه المعاون.
 
• لم يوضح بيان اتحاد الكرة مصير البند الجزائي في عقد فيتوريا الذي يتقاضى راتبا شهريا قدره 200 ألف يورو، ويحق له الحصول على راتب ثلاثة أشهر في حال إقالته قبل انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ الخروج من كأس أمم إفريقيا.
 
• تولى فيتوريا تدريب منتخب مصر في يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات.
 
• قاد البرتغالي المنتخب في 18 مباراة، منها 8 ودية بالإضافة الى 10 مباريات رسمية.
 
• يخوض "الفراعنة" مباراتهم الرسمية الأولى المقبلة أمام بوركينا فاسو في 5 يونيو 2024 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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