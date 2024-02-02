living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد السقوط أمام ليفربول.. بوكيتينو يكشف ما يحتاجه تشلسي

2
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي بعد الهزيمة 4-1 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، الأربعاء، إن فريقه بحاجة للمزيد من الثقة إذا أراد إيقاف سلسلة النتائج السيئة خارج ملعبه.
 
وخسر تشلسي، الذي أنفق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (506 ملايين دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 5 من آخر 6 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما فاز 4 مرات متتالية في ستامفورد بريدج.
 
وتغلب متصدر الدوري على فريق بوكيتينو، الأربعاء، وقال المدرب الأرجنتيني إن تشلسي يحتاج للوقت لتقليص الفارق.
 
ويملك ليفربول، الذي لم يخسر على ملعب أنفيلد هذا الموسم في جميع المسابقات، 51 نقطة من 22 مباراة.
 
وقال بوكيتينو عن التفاوت في الأداء على أرضه وخارجها إنه "بسبب جزء من شخصيتنا، وشخصيتنا أيضا. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا. نحن بحاجة للثقة. نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا القدرة على تقديم نفس الأداء الذي نقدمه على أرضنا عندما نلعب خارجها. إنها مسألة وقت. كنا نتنافس ضد المتصدر وبالطبع، من الجيد بالنسبة لنا أن نشعر أننا بحاجة للتحسن".
 
وسيلتقي تشلسي مع ليفربول مرة أخرى في 25 فبراير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب ويمبلي، وأعرب بوكيتينو عن أمله في أن يحدث الملعب المحايد الفارق.
 
وأضاف: "بالتأكيد سنكون في ويمبلي، وسيكون الأمر مختلفا في مكان محايد. بالطبع الأمر مختلف دائما. هذا هو الشعور الذي يشعر به اللاعبون الآن".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   