بغياب رونالدو ومشاركة ميسي.. النصر يكتسح إنتر ميامي بسداسية

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هزم النصر السعودي إنتر ميامي الأميركي بستة أهداف دون مقابل، يوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض بملعب "كينغدوم أرينا".

واستبعد كريستانو رونالدو من المشاركة مع النصر في المباراة بسبب الإصابة، بينما شارك ليونيل ميسي في الدقيقة 83.

وأحرز النصر أول هدف في اللقاء بالدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وسجل إيمريك لابورت الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 12 من تسديدة بعيدة.

وأضاف تاليسكا الهدف الرابع للفريق السعودي من ضربة جزاء، وأحرز محمد مران الهدف الخامس في الدقيقة 68.

واختتم تاليسكا اللقاء بتسجيله الهدف السادس والثالث له في الدقيقة 73.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي خسر المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-4 يوم الإثنين، حيث أحرز ميسي هدفا في ذلك اللقاء.

وسيواجه النصر الهلال يوم الخميس المقبل 8 فبراير في ختام منافسات البطولة.