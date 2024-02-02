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خوسيلو يمنح ريال مدريد صدارة "الليغا" بهدفين في مرمى خيتافي

2
FEBRUARY
2024
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قاد المهاجم خوسيلو فريقه ريال مدريد للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن سجّل هدفي الفوز على حساب خيتافي (2-0) الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين الخميس.
 
وبات فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ينفرد في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي يلتقيه في العاشر من هذا الشهر في قمة ساخنة.
 
ويدين ريال بفوزه إلى خوسيلو الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين (14 و56).
 
وحصل بطل الكأس السوبر الإسبانية على فرص عديدة للخروج بنتيجة أكبر في لقاء الدربي.
 
وبات ريال مدريد يبتعد بفارق 10 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا، بينما تجمّد رصيد خيتافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.
 
وبدأ ريال اللقاء بضغط مبكر، لا سيما عن طريق خوسيلو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
 
وجاء الهدف الأول إثر تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيس الذي شارك مكان داني كارفاخال بهدف إراحة الأخير، فتمكن خوسيلو من متابعة الكرة بنجاح داخل المرمى (14).
 
وجاءت مشاركة خوسيلو مكان البرازيلي المتألق رودريغو، حيث عمد أنشيلوتي إلى اعتماد مقاربة مغايرة قبيل المواجهة المنتظرة ولقاء الدربي الصاخب مع أتلتيكو مدريد الأحد.
 
وهيمن الريال على الشوط الأول بشكل كامل، إلا أنه تعرّض لنكسة قبل استراحة الشوطين بعدما خرج المدافع الألماني أنتونيو روديغر مصابا.
 
وحلّ مكانه الفرنسي إدواردو كامافينغا مطلع الشوط الثاني، فيما أُسندت إلى الفرنسي أوريليان تشواميني مهمة شغل مركز قلب دفاع.
 
وحافظ الميرينغي على أفضليته، وتمكن سريعا من إحراز الهدف الثاني، إثر لعبة جماعية مميزة توجها خوسيلو بدكّ مرمى خيتافي بعد تمريرة حاسمة من فينيسيوس (56).
 
وتصدى حارس خيتافي دافيد سوريا لمحاولة خطيرة لفينيسيوس إثر تلقيه تمريرة من خوسيلو الذي كان بوسعه أيضا التسديد في محاولة لإحراز هاتريك بعد انفراده بحارس خيتافي (63).
 
وكاد ريال أن يدفع ثمن إهداره للفرص، عندما تصدى الحارس الأوكراني أندريه لونين لمحاولة بورخا مايورال مباشرة نحو القائم (73).
 
ولا يزال مايورال، ولاعب وسط ريال الإنجليزي جود بيلينغهام يتساويان في صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا" بـ 14 هدفا.
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