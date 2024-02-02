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منتخب الأردن على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس آسيا

2
FEBRUARY
2024
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يأمل المنتخب الأردني بمواصلة مشواره الناجح في كأس آسيا التي تستضيفها قطر عندما يتقابل مع طاجيكستان اليوم الجمعة ضمن ربع نهائي البطولة.
 
ويسجل المنتخب الأردني الظهور الثالث في ربع النهائي، بعد عامي 2004 و2011، ويتطلع بحماس إلى بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
 
ونقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدرب المنتخب الأردني حسين عموتة قوله في تصريحات قبل مواجهة طاجيكستان: "المباراة ستكون مهمة جدا لنا، لكننا في ذات الوقت سنواجه منافسا صعبا يتمتع بالكثير من المزايا وكان ندا قويا لنا في تصفيات كأس العالم".
 
 
وأضاف عموتة: "نحن على أتم الجاهزية الآن، تحضيراتنا للمواجهة كانت جيدة في الأيام الماضية التي عملنا فيها على بعض الملاحظات في مختلف الجوانب، ومعنويات اللاعبين جيدة وهم عاقدون العزم على التأهل إلى الدور المقبل".
 
وتابع قائلا: "يجب علينا احترام المنافسين، أي منتخب وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة فهو يعتبر من المنتخبات القوية، حيث لا توجد مواجهات سهلة في كأس آسيا".
 
وأشار إلى أنه "لدينا بعض الإصابات البسيطة التي لا تثير القلق وسيتم التغلب عليها في الساعات المقبلة، وفيما يتعلق باللاعب نور الروابدة فقد خضع لمرحلة تأهيل ونأمل أن نحصل على خدماته في اللقاء".
 
وشدد على أن لديه "الثقة التامة بهذه المجموعة من اللاعبين. يجب علينا عدم ارتكاب الأخطاء وتحديدا على المستوى الدفاعي، ونطمح أن نستغل الفرص المتاحة لنا بشكل مبكر، ثم الصبر والإيمان بما نمتلكه من إمكانيات لتسيير اللقاء لصالحنا".
 
وفي المقابل يواصل المنتخب الطاجيكي رحلة الأحلام في البطولة، حيث نجح في بلوغ الدور ربع النهائي خلال مشاركته الأولى في كأس آسيا.
 
وقال بيتار سيغرت مدرب طاجيكستان: "نحن على أتم الجاهزية لاستكمال حلمنا في هذ البطولة، وسوف نبذل كل ما بوسعنا أمام المنتخب الأردني القوي، وأعتقد أن حظوظنا متساوية خلال مواجهة الغد".
 
وأردف المدرب الكرواتي، بالقول: "عندما تصل إلى الدور ربع النهائي، هذا يعني أن المنافسة تزداد صعوبة. منتخب الأردن يملك شخصية قوية ولاعبين مميزين، وهو ما أثبته خلال مباراته الأخيرة أمام العراق عندما آمن بحظوظه حتى آخر لحظة ونجح في العودة بالنتيجة وتحقيق فوز ثمين".
 
وأوضح سيغرت: "عندما تحدثت خلال دور المجموعات أننا نتطلع إلى بلوغ دور الـ16 الكل تفاجأ من حديثي، وعندما أكدت أننا نسعى للتأهل للدور ربع النهائي الجميع شكك في ذلك، والآن نحن في ربع النهائي وأؤكد لكم أن هدفنا هو الذهاب إلى أبعد نقطة في هذه البطولة، وسنُؤكد أننا الحصان الأسود باقتدار كما يُطلق علينا البعض في هذه البطولة، حيث أن هدفنا هو مواصلة إسعاد الجماهير الطاجيكية التي تستحق منا ذلك".
 
وكان منتخب طاجيكستان قد حلّ في الدور الأول بالمركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف قطر المتصدرة، مقابل نقطتين للصين ونقطة للبنان.
 
واستهل الفريق مشواره في البطولة بالتعادل مع الصين 0-0، ثم خسر أمام قطر 0-1، قبل أن يفوز في المباراة الثالثة على لبنان 2-1، وفي دور الـ16 حقق الفوز على الإمارات بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1.
 
أما المنتخب الأردني فحلّ في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف البحرين المتصدرة، وبفارق نقطة خلف كوريا الجنوبية، مقابل نقطة واحدة لماليزيا.
 
ونجح منتخب "النشامى" في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين في الجولة الثالثة 0-1، وفي دور الـ16 تمكن من تحقيق الفوز على العراق 3-2.
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