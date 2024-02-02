صخرة دفاع الأردن عن مباراة طاجيكستان: صعبة وطموحاتنا كبيرة

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أكد مدافع منتخب الأردن يزن العرب صعوبة المواجهة المرتقبة بين "النشامى" ومنتخب طاجيكستان، اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس آسيا.

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن العرب قوله: "ستكون المباراة صعبة أمام منتخب منظم تكتيكيا ويلعب بشراسة، كما أنه يتميز بالعديد من نقاط القوة على المستوى الفردي والجماعي وهذا ما يشكل تحديا لنا".

وأضاف: "طموحاتنا كبيرة بالوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة، ونحن نعّول كثيرا على الدعم الجماهيري الذي نحظى به في هذه البطولة، ونتطلع لأن يستمر في مواجهة طاجيكستان لأن ذلك يمنحنا الحماس والطاقة داخل أرض الملعب".

وتابع قائلا: "كنا نتمنى أن يتواجد أكثر من منتخب عربي في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع وأن نواصل هذا المشوار المميز وصولا إلى الدور قبل النهائي من البطولة".

ويتقابل الفائز من مباراة الأردن وطاجيكستان في الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل، مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي تقام اليوم الجمعة أيضا على استاد الجنوب في الوكرة بقطر.

وكان منتخب طاجيكستان حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط خلف قطر المتصدرة، مقابل نقطتين للصين ونقطة للبنان.

وفي المقابل حصل المنتخب الأردني على المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف البحرين المتصدرة، وبفارق نقطة خلف كوريا الجنوبية، مقابل نقطة واحدة لماليزيا.