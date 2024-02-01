كأس آسيا.. اليابان تعبر البحرين وتبلغ ربع النهائي

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بلغت اليابان الدور ربع النهائي لكأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على البحرين 3-1، الأربعاء، على استاد الثمامة في الدوحة وتابعت مشوارها نحو لقب خامس قياسي.

وسجل ريتسو دوان (31) وتاكيفوسا كوبو (49) وأياسي أويدا (72) أهداف اليابان، والحارس زيون سوزوكي (64 خطأ في مرمى فريقه) هدف البحرين.

وضربت اليابان موعدا السبت المقبل على استاد المدينة التعليمية مع الفائز من مباراة إيران وسوريا، التي تقام لاحقا على استاد عبدالله بن خليفة.

وبذلك انضمت اليابان إلى كل من أستراليا وطاجيكستان والأردن وقطر وأوزبكستان وكوريا الجنوبية في دور ربع النهائي.

وستجرى مباريات الربع يومي الجمعة والسبت، على أن يقام نصف النهائي يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فيما ينتظر أن يجرى النهائي يوم السبت 10 فبراير.