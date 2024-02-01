بعد إقصاء "الفراعنة" الصادم.. بيان من الاتحاد المصري للكرة

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، بيانا عقب إقصاء المنتخب من دور الـ16 في منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها كوت ديفوار.

وودع "الفراعنة" بطولة كأس أمم إفريقيا، بطريقة تراجيدية، مساء الأحد، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وخسر المنتخب المصري المباراة، بعد 9 ركلات ترجيح كاملة، أهدر آخرها حارس المرمى محمد أبو جبل نفسه الركلة الحاسمة، ليهدي الفوز للكونغوليين.

جاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.

إذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة.

لن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.