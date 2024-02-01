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عشية مواجهة إنتر ميامي.. مدرب النصر يتحدث عن رونالدو

1
FEBRUARY
2024
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كشف البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي لكرة القدم، أن مواطنه وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو "أصبح في المرحلة الأخيرة من التأهيل"، عشية مواجهة إنتر ميامي الأميركي على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن كأس موسم الرياض.
 
ويستضيف النصر، وصيف الدوري حالياً، إنتر ميامي الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء أطلَق عليه المنظّمون "الرقصة الأخيرة"، حيث من المفترض أن يتواجه ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع رونالدو، المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية وجهاً لوجه على الملعب مرّة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.
 
وكان الفريق الأميركي قد بدأ جولته الإثنين في المملكة بمواجهة الهلال المتصدّر على ملعب "المملكة أرينا" حيث خسر 3-4.
 
وقال كاسترو في مؤتمر صحفي إن "كريسيتانو أصبح في المرحلة الأخيرة من التأهيل"، مشيرا إلى أنه "من الممكن أن يعود إلى المجموعة في الأيام المقبلة".
   
وتابع: "استعدادنا للمباراة طبيعي، وهو كما الاستعداد للفوز بالألقاب والدوري والمباريات المقبلة".
 
وعانى رونالدو، هدّاف الدوري هذا الموسم بعشرين هدفا، من إصابة قوية أبعدته عن التمارين الجماعية.
 
وعلى الرغم من عدم حسمه مشاركة رونالدو من عدمها في المباراة، فإنه من غير المتوقّع أن يكون البرتغالي جاهزا.
 
وأجّل النصر مباراتين وديتين في الصين بسبب "مشكلة صحية" لرونالدو، بحسب ما أعلن المنظّمون.
 
وكان من المقرّر إجراء مباراتين بين النصر في جنوب مدينة شينغن أمام شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 يناير الحالي.
 
والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني.
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