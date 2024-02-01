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السيتي يواصل نغمة الفوز ويتقدم للمركز الثاني بالبريميرليغ

1
FEBRUARY
2024
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حقّق مانشستر سيتي حامل اللقب فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك على حساب ضيفه بيرنلي 3-1 ضمن المرحلة الثانية والعشرين الأربعاء.
 
ويدين سيتي بفوزه إلى ثنائية الأرجنتيني خوليان ألفاريز (16 و22) والإسباني رودري (46)، بينما سجّل هدف بيرنلي الوحيد البلجيكي أمين الدخيل (90+3).
 
واستعاد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المركز الثاني من أرسنال، بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة متقدما على "الغانرز" بفارق الأهداف، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر والذي يملك فرصة رفع الفارق من جديد إلى خمس حيث يواجه تشلسي أيضا في أمسية الأربعاء.
 
ويملك مانشستر سيتي مباراة أقل مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة أمام برنتفورد سيخوضها في 20 فبراير المقبل.
 
وفي المقابل، لا يزال بيرنلي يصارع في منطقة الهبوط ويحتل المركز 19 قبل الأخير بـ 12 نقطة وبفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.
 
واستهل سيتي اللقاء بكل قوة وتقدم بهدفين بعد مرور 22 دقيقة فحسب، حيث احتفل ألفاريز بعيد ميلاده الـ 24 بطريقة رائعة وبتسجيله ثنائية في الشوط الأول.
 
ورفع ألفاريز رصيده من الأهداف الى 15 هذا الموسم في جميع المسابقات، منها 7 في آخر سبع مباريات له.
 
وشارك نجم سيتي النرويجي إرلينغ هالاند في الدقائق العشرين الأخيرة في أخبار سعيدة أخرى لجماهير سيتي، ذلك في مباراته الأولى منذ 6 ديسمبر عندما تعرّض لإصابة في القدم.
 
كذلك، شارك البلجيكي كيفن دي بروين أساسيا للمرة الأولى منذ تعرّضه للإصابة في المباراة الافتتاحية للموسم أمام بيرنلي نفسه.
 
وسجّل ألفاريز الهدف الأول إثر هجمة استهلها فيل فودن بتمريرة طولية متقنة للبرتغالي ماتيوس نونيز، قبل أن يتمكن الأخير من تحويل كرة عرضية تابعها ألفاريز برأسه داخل المرمى (16).
 
وما لبث ان ضاعف اللاعب نفسه تقدم أصحاب الارض إثر ركلة حرّة نفذها دي بروين بطريقة خاطفة نحو الأرجنتيني الذي سددها بسلاسة داخل المرمى (22).
 
وفرض سيتي هيمنته على اللقاء وحصل على غير فرصة لتعزيز تقدمه، إلا أنه لم يتمكن من إضافة الثالث سوى بعد 24 ثانية من انطلاقة الشوط الثاني، ذلك عن طريق رودري إثر مجهود رائع لفودن على الجهة اليمنى حيث توغل نحو المنطقة قبل أن يمرر لرودري على مشارف المنطقة فسددها الأخير على الطاير داخل المرمى (46).
 
ونجح الدخيل في تسجيل هدف حفظ ماء وجه الضيوف بينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة (90+3).
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