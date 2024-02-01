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مواجهات نارية في ربع نهائي كأس آسيا.. ومنتخبان يمثلان العرب

1
FEBRUARY
2024
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اكتمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس آسيا التي تستضيفها قطر بصعود 8 منتخبات إلى هذا الدور.
 
واختتمت الأربعاء منافسات دور الـ16 في كأس آسيا بلقاءين، حيث فازت إيران على سوريا بركلات الترجيح 3-5، وتأهلت اليابان الفائزة بلقب البطولة أربع مرات كذلك بفوزها على البحرين 3-1.
 
وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائي، عندما يتقابل الأردن يوم الجمعة مع طاجيكستان، في لقاء يجمع بين فريقين يتطلعان لتحقيق إنجاز تاريخي عبر التأهل للدور قبل النهائي.
 
ونجح المنتخب الطاجيكي الذي يشارك للمرة الأولى في كأس آسيا، في عبور دور الـ16 بعدما تغلب على الإمارات بفارق ركلات الترجيح 5-3 عقب تعادل الفريقين 1-1 يوم الأحد، في حين تغلب الأردن على العراق 3-2 يوم الإثنين.
 
وفي المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي يوم الجمعة، تقابل أستراليا كوريا الجنوبية في مواجهة من العيار الثقيل بين فريقين سبق لهما الفوز بلقب البطولة.
 
وقد تأهل منتخب أستراليا إلى هذا الدور بفوزه على إندونيسيا 4-0 يوم الأحد، في حين تغلبت كوريا الجنوبية على السعودية يوم الثلاثاء بفارق ركلات الترجيح.
 
وكان الفريقان قد تقابلا في نهائي نسخة عام 2015 في أستراليا، حيث كان الفوز وقتها من نصيب أصحاب الأرض بعد التمديد.
 
ويوم السبت القادم تقام مباراة إيران واليابان، حيث يطمح منتخب "الساموراي" لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الخامس، في حين يسعى منافسه لمعادلة الرقم القياسي والتتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 1976.
 
أما آخر مواجهات الدور ربع النهائي فتجمع بين منتخب قطر المضيف مع أوزبكستان الذي تغلب في دور الـ16 على تايلاند 2-1.
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