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الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون نظّم المرحلة الأولى من بطولة السنوبورد

31
JANUARY
2024
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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون سباقات  المرحلة الأولى من بطولة لبنان في السنوبورد لفئات الناشئين، السيدات و الرجال على منحدرات "المزار سكي ريزورت" في كفردبيان وبأجواء مناخية صعبة  .وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية.
 
و بعد أربعة سباقات تعرج طويل جاء الترتيب النهائي للمرحلة الأولى  على الشكل التالي:
 
*فئة الرجال:
سباق التعرج الطويل الاول:
-المركز الأول: زاهر الحاج (نادي ماونت سبورتس-كفردبيان)
-المركز الثاني: مايكل فرندو (نادي  لبنان الرياضي -ميروبا)
-المركز الثالث: نافذ طوق (نادي ماونت سيدرز -بشري )
سباق التعرج الطويل الثاني :
-المركز الأول:  مايكل فرندو (نادي  لبنان الرياضي -ميروبا)
-المركز الأول: زاهر الحاج  (نادي ماونت سبورتس-كفردبيان)
المركز الثالث: زياد غبريال شختوره (نادي عين نجم الرياضي)
 
*فئة الناشئين - الذكور:
-المركز الأول: جاد طوق (نادي الصقور)
 
*فئة السيدات:
سباق التعرج الطويل الاول:
-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي  قنوبين)
-المركز الثاني: اوريمار رفول فخري  (نادي عين نجم الرياضي)
-المركز الثالث: ايغات فخري  (نادي ماونت سيدرز -بشري)
سباق التعرج الطويل الثاني :
-المركز الأول: ايغات فخري  (نادي ماونت سيدرز -بشري)
-المركز الثاني: جينيفر طوق (نادي  قنوبين)
-المركز الثالث: لين أبي نادر  (نادي لبنان الرياضي - ميروبا)
 
*فئة  الناشئين - الاناث:
سباق التعرج الطويل الاول:
-المركز الأول: جينيفر طوق  (نادي قنوبين)
-المركز الثاني: لين ابي نادر (نادي لبنان الرياضي-ميروبا)
-المركز الثالث: انجلينا طوق (نادي لو شاليه)
 
سباق التعرج الطويل الثاني:
-المركز الأول: جينيفر طوق  (نادي قنوبين)
-المركز الثاني: لين ابي نادر (نادي لبنان الرياضي-ميروبا)
-المركز الثالث: أنجلينا طوق (نادي لو شاليه)
  
أشرف على السباق المندوب الدولي التركي نعيم أنور أوزكول و اللجنة الفنية في الاتحاد .وفي نهاية السباقات وزعت رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد زينة دريان الميداليات على الفائزين والفائزات.
 
 
 
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