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مانشيني يعلّق على مغادرته الملعب قبل نهاية مواجهة كوريا

31
JANUARY
2024
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كشف مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني سبب خروجه من الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والتي حُسمت بخسارة الفريق الأخضر بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء 1-1: "لم أتعمد الخروج من الملعب قبل انتهاء الركلات".
 
وأضاف: "اعتقدت أن ركلات الترجيح انتهت. أعتذر عن مغادرتي قبل انتهاء المباراة بشكل كامل".
 
وتابع قائلا: "لم يكن سلوكي دليلا على عدم احترام أي شخص، وأشكر اللاعبين على أدائهم".
 
هجوم على مانشيني
 
شنّ مشجعو المنتخب السعودي هجوما لاذعا على مانشيني بعد تصرفه الذي وصفه كثيرون بـ"الغريب" و"الجبان".
 
ووصف كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به مانشيني بأنه "عدم احترام للاعبي فريقه" و"هروب من مواجهة الواقع".
 
آخرون قالوا إن مانشيني تخلى عن فريقه في أصعب اللحظات ولا يستحق الاستمرار مع المنتخب السعودي.
 
وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم بإنهاء التعاقد مع مانشيني نظرا لسلوكه الذي لم يتسم بالاحترافية.
وسجل عبدالله رديف هدف السعودية في الدقيقة 46، بينما أحرز تشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية في الدقيقة (90+9).
 
وفي ركلات الترجيح، فشل سامي النجعي وعبدالرحمن غريب في مواجهة الحارس الكوري الجنوبي جو هيون وو.
 
وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع أستراليا الجمعة على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاما، وتحديدا منذ 1960.
 
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثامنة تواليا التي يبلغ فيها "محاريو تايغوك" الدور ربع النهائي بكأس آسيا.
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