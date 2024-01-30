ختام المشاركة اللبنانية في الاولمبياد الشتوي للشباب

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انتهت المشاركة اللبنانية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب في مدينة غانوون بكوريا الجنوبية.



وكانت المحطة الأخيرة في سباق تزلج العمق بمرحلته الثانية ولمسافة طويلة بلغت سبعة كيلومترات ونصف كيلومتر، وخاضها كل من اللاعبتين سيريل لظم وكارين سكر واللاعب مارسيلينو طوق. وتمكنوا من تعزيز أرقامهم في هذه المرحلة بعد المرحلة الأولى الاثنين لمسافة قصيرة (5 ، 1 كلم) وتعرف بسباق السبرنت السريع.



وفي النتائج الفنية، تمكن طوق من تسجيل 6 : 33 : 26 دقيقة. كما سجلت لظم 1 : 46 : 33 دقيقة وسكر 7 : 14 : 39 دقيقة.