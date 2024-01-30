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أبو جبل في الليلة المظلمة.. "لغز اليمين" حير المصريين

30
JANUARY
2024
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عاش حارس المرمى المصري محمد أبو جبل، الملقب بـ"جباسكي"، ليلة "مظلمة" بقميص منتخب بلاده، بعد أن اعتبرته الجماهير المصرية أحد أسباب الخروج المفاجئ للمنتخب من أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد.
 
وودع المنتخب المصري بطولة كأس أمم إفريقيا، بطريقة تراجيدية، مساء الأحد، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.
 
وخسر المنتخب المصري المباراة، بعد 9 ركلات ترجيح كاملة، أهدر آخرها حارس المرمى محمد أبو جبل نفسه الركلة الحاسمة، ليهدي الفوز للكونغوليين.
 
وخلال ركلات الترجيح، لاحظت الجماهير والإعلاميين، ظاهرة غريبة، وهي اختيار أبو جبل القفز على الجهة اليمنى، في معظم الركلات التي سددها لاعبو الكونغو.
 
ولم ينجح أبو جبل في التصدي لأي ضربة خلال ركلات الترجيح، حيث أضاع لاعب الكونغو ركلته فوق العارضة.
 
واعتبر الخبراء أسلوب جباسكي بالتصدي للركلات، "بالساذج"، بسبب عدم تركيزه على الكرة ومحاولة التصدي لها، بل اعتماده بشكل شبه تام، على اختيار جهة واحدة مسبقا، كنوع من التخمين بأن واحدة منها ستثمر عن تصد ناجح.
 
في النهاية، علت الأصوات المنتقدة لأبو جبل، وعاتبوه "لاختيار جهة اليمين"، التي لم تثمر عن أي تصد في الركلات الترجيحية.
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