A + A -

خسر منتخب موريتانيا "المرابطون" اليوم الاثنين، أمام جزر الرأس الأخضر بهدف لصفر، وذلك ضمن مباريات الدور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية - كوت ديفوار 2023.

وسجل لاعب نادي النصر الإمارتي رايان مينديز، هدف منتخب الرأس الأخضر الوحيد في الدقيقة 88، بعد احتساب الحكم لركلة جزاء بعد تدخل الحارس بابكرانياص على مهاجم فريق غيلسون تافاريس.

وبهذه الخسارة تغادر موريتانيا من البطولة مسجلة إحدى أفضل مشاركاتها القارية، وذلك بعد بلوغها الدور الـ16 من البطولة الإفريقة لأول مرة في تاريخها.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه الكروي في البلطولة القارية، بعد تأهل كل من غينيا والكونغو الديمقراطية، وأنغولا.