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كأس آسيا.. استغراب من واقعة "المنسف العراقي"

30
JANUARY
2024
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تداولت وسائل الإعلام العالمية، لقطة غريبة وقعت خلال مباراة "الديربي" العربي بين الأردن والعراق، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، الاثنين.
 
المباراة المثيرة انتهت لصالح الأردن بنتيجة 3-2، بعد أن سجل "النشامى" هدفي الفوز في الدقيقتين 95 و97 من زمن المباراة التي وصفها الإعلام "بالمجنونة"، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
 
اللقطة الغريبة
 
اللقطة تمثلت بحالة الطرد التي حصل عليه مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب "طريقة احتفاله"، بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن.
 
أيمن حسين ذهب لتمثيل حركة "تناول أكلة المنسف الأردني"، على أرض الملعب، وهو ما دفع الحكم الإيراني علي رضا فغاني لمنحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرده من اللقاء.
 
لماذا طرد أيمن؟
 
ناقش الخبراء سبب الطرد، وبدى أن هناك سببان محتملان، الأول هو أن أيمن حسين تأخر بالاحتفال، وكرر عدة احتفالات حول الملعب، قبل أن يقوم باحتفاله بتمثيل حركة تناول المنسف. فغاني صفر مطالبا أيمن بالإسراع بالعودة للملعب، مرتين، قبل أن يقوم بطرده "للتأخر في الاحتفال".
 
السبب الثاني المرجح، هو "استفزاز الجماهير" من قبل أيمن، وتقليد حركة احتفال المنتخب الأردني بتناول المنسف، وهو ما قد يؤجج الجماهير الأردنية.
 
وحتى الآن، لم يكشف عن أي من السببين كان الدافع لطرد أيمن حسين.
 
استغراب الصحافة العالمية
 
لقطة "الطرد بسبب المنسف" تداولتها الصحف العالمية، وأبرزها صحيفة "أس" الإسبانية وموقع "سبورتس بايبل" الإنجليزي، وصحف آسيوية وأوروبية أخرى.
 
جميع المواقع الإعلامية الرياضية أبدت استغرابها من اللقطة، ومن حصول لاعب على طرد بسبب احتفال، ووصفتها بأنها "حالة لم يسبق أن شوهدت في ملاعب الكرة".
 
الجدل مستمر بين الجماهير العراقية حول الطرد، الذي اعتبرته قرارا ظالما بحق هداف البطولة، ومسببا رئيسيا للهزيمة، خاصة وأن هدفي الأردن جاءا بعد الطرد.
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