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بعد ما فعله الحكم.. فيديو لمشجع يقتحم الملعب ويطارده

29
JANUARY
2024
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عبر مسؤولو كرة القدم في إنجلترا عن صدمتهم بعد أن طارد مشجع الحكم كريج هيكس خلال مباراة في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم بين بورت فيل وبورتسموث، السبت.
 
وقع الحادث بعد أن منح هيكس ركلة جزاء لبورتسموث في الدقيقة 88 سجل منها كولبي بيشوب هدفا ليخسر بورت فيل 1-صفر في ملعبه فيل بارك، وقبل ذلك بقليل رفض هيكس منح بورت فيل ركلة حرة.
 
وقالت رابطة الدوري ورابطة الحكام في بيان "شعرنا بالصدمة بسبب ما حدث.. ونحن ندين الأفعال اللاعقلانية لهذا الشخص.. سنقدم دعمنا الكامل لكريج وفريقه وسنعمل بالتعاون مع بورت فيل والسلطات المعنية من أجل تقديم هذا الشخص للعدالة".
 
واستنكر بورت فيل أفعال المشجع وقال في بيان: "نذكر جميع المشجعين أن دخول أرض الملعب جريمة يعاقب عليها القانون".
 
وأكد بورت فيل إنه سيتعاون مع السلطات المعنية من أجل محاسبة المشجع المخالف.
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