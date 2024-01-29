كأس آسيا.. أستراليا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

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باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بفوزها الساحق على إندونيسيا 4-0، الأحد، على أرضية استاد حمد بن جاسم.

وسجل إيلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الأهداف.

من الأقرب إلى حصد اللقب القاري.. عرب آسيا أم إفريقيا؟

وتلتقي أستراليا في ربع النهائي في الثاني من فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة الثلاثاء.

وتسعى أستراليا إلى إحراز اللقب القاري للمرة الثانية، بعد أن توجت بباكورة ألقابها عندما استضافت البطولة عام 2015.